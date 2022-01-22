إيران تندد بغارات التحالف الأخيرة على اليمن وتشير إلى تواطؤ الدول

2022/01/22 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت إيران بـ"الضربات الجوية الأخيرة

التي شنها تحالف العدوان على مناطق

سكنية ومدنية باليمن، ما أدى إلى دمار

وقتل وجرح العشرات من الأبرياء"، معربة

عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.

وقال المتحدث باسم

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