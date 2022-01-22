رتل للتحالف الدولي يصل إلى محيط سجن غويران لمواجهة عناصر داعش

2022/01/22 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل اعلام سورية ، بأن رتل عسكري تابع لقوات التحالف الدولي وصل إلى محيط سجن غويران ضمن مدينة الحسكة وسط تحليق مكثف للمروحيات العسكرية لمواجهة عناصر داعش.

وتشير الوكالات الى انه المتوقع أن يتم حسم الموقف في السجن خلال ساعات في ظل دعم التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية التي تواجه عناصر داعش دخل أسوار السجن وفي محيطه، واضافت الوكالات ان طائرات التحالف استهدفت مناطق يرجح أن عناصر التنظيم يتوارون فيها بمحيط السجن.

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