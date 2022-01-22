تسجيل صوتي لوزير الدفاع العراقي: جاهزون لأي سيناريو

2022/01/22 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الدفاع، جمعة عناد، السبت، أن القوات الأمنية، مستعدة لمواجهة أي تطورات، قد تحصل، عقب أحداث مدينة الحسكة السورية.

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وقال الوزير في تسجيل صوتي اطلع عليه "ناس"، (22 كانون الثاني 2022)، إنه "خلال اليومين الماضيين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية توحي إلى أنها لمصدر استخباري مجهول، والحقيقة هي عبارة عن حرب نفسية يستخدمها العدو".

واضاف، "لا نستهين بقدرات العدو ولا نستبعد أية معلومة وهذا مبدأ أساسي للاستخبارات، ولكن نؤكد أن وضع العدو لا يقارن بوضعه قبل 2014، وحادث العظيم هو امتداد لحوادث سبقته وسببه تقصير من قبل قيادات عليا ودنيا، وستتم محاسبتهم".

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