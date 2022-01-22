لجنة النفط السابقة: ضعف التخطيط الحكومي زاد معاناة العراقيين خلال الشتاء

2022/01/22 | 18:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد عضو لجنة النفط والطاقة السابق، غالب محمد، اليوم السبت، أن ضعف التخطيط الحكومي في الجانب النفطي تسبب بزيادة معاناة الشعب العراقي في فصل الشتاء .وقال محمد لوكالة / المعلومة /، إنه “بسبب موجات البرد التي يمر بها العراق حالياً كان يجب على الحكومة العراقية زيادة كميات الحصص النفطية المقدمة للشعب […]

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