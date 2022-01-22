اجتماع عاجل في مقر وزارة الكهرباء لبحث تداعيات انحسار الغاز وتراجع ساعات التجهيز

2022/01/22 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/اعلنت وزارة الكهرباء عن عقد اجتماع عاجل، مساء اليوم السبت، لبحث تداعيات انحسار الغاز وتراجع ساعات التجهيز وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “عقد اجتماع عاجل في مقر وزارة الكهرباء للقيادات المتقدمة والادارات العامة، وغرفة عمليات مفتوحة لامكانية معالجة ما تمر به المنظومة الكهربائية من تداعيات انحسار الغاز المورد […]

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