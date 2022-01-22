2022/01/22 | 18:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكدت وزارة الصحة، السبت، أن الحل الوحيدة للوقاية من خطر الجائحة هو التلقيح، فيما أشارت إلى أن الموجة الرابعة لا تزال تحت السيطرة.وقال مدير عام الصحة العامة، رياض عبد الأمير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته /المعلومة/ إنه “لا سبيل غير التلقيح لمواجهة الجائحة، لأن الناس سأمت من الالتزام بالإجراءات الوقائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تؤكد سيطرتها على الموجة الرابعة لكورونا وتحث على الاستمرار باللقاحات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تؤكد سيطرتها على الموجة الرابعة لكورونا وتحث على الاستمرار باللقاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).