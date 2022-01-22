2022/01/22 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكحذر القيادي التركماني جاسم البياتي، اليوم السبت، من جعل محافظة كركوك ضمن صفقة" الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

وقال البياتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ورقة محافظة كركوك دخلت ضمن الحسابات السياسية لرئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، من اجل حصول دعم من قبل بعض الاحزاب الكردية على تجديد رئاسته لولاية ثانية، وهذا مؤشر خطير ويجب الحذر منه".

واضاف ان "وضع محافظة كركوك حرج للغاية وهي ضمن المعاملة السياسية المطروحة بقوة"، مشيرا الى انه "من يتنازل عن كركوك سيحصل على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وافاد ان "الكاظمي عمل على تقديم تنازلات كثيرة الى بعض الاحزاب الكردية ليحصل على دعمهم بالولاية الثانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحضر صفقة الولاية الثانية.. كركوك أمام العين من أجل دعم كردي لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحضر صفقة الولاية الثانية.. كركوك أمام العين من أجل دعم كردي لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).