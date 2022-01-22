2022/01/22 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت الادارات العامة في وزارة الكهرباء، اليوم السبت، اجتماعا لمعالجة انعدام تجهيز الطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "القيادات المتقدمة والإدارات العامة بوزارة الكهرباء اجتمعت في مقر الوزارة لإمكانية معالجة ما تمر به المنظومة الكهربائية من تداعيات".

وأضافت أنها "تعاني من انحسار الغاز المورد والوطني، مما ادى إلى تراجع ساعات التجهيز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع للكهرباء لمعالجة انعدام تجهيز الطاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع للكهرباء لمعالجة انعدام تجهيز الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).