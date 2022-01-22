منتخب الشباب يعسكر في تركيا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

2022/01/22 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

يستعدُ منتخبنا للشبابِ إلى الدخولِ في معسكرٍ تدريبيّ يقامُ في مدينةِ أنطاليا التركية للفترةِ من (1/23) ولغاية (2022/2/3) استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة ونهائياتِ كأس آسيا.ويتضمنُ المعسكر خوضَ أربع مبارياتٍ وديةٍ مع مدارس كرويةٍ مُختلفةٍ، حيث سيلاقي المنتخبُ في مباراته الأولى فريق داينمو كييف الأوكراني تحت 19 عاماً، بعد ذلك يلاعبُ منتخب شباب المكسيك، بينما يخوضُ لقاءه الثالث الاستعدادي أمام شاختار دونسيتك الأوكراني، ويختتمُ معسكرهُ التدريبي بلقاءِ منتخب أذربيجان للشباب.



ووقعَ اختيار الملاك التدريبي، بقيادةِ عماد محمد، على (26) لاعباً للمشاركةِ في هذا المعسكر، من بينهم لاعبان ينشطان خارج العراق، هما (بلند ازاد) لاعب غرافشاب و(شربل شمعون) لاعب ملبورن ستي الأسترالي، بينما ستغيّبُ الإصابةُ لاعب غوتبيرغ السويدي (الاي علي) الذي أبلغَ الملاكَ التدريبيّ بحاجتهِ إلى أسبوعين من أجل التعافي من الإصابةِ التي لحقت به مع فريقه السويدي.يذكرُ أن منتخب الشباب خاضَ لقاءين وديين محليين، تعادلَ في الأول مع أمانة بغداد سلبياً، وفي اللقاءِ الثاني تعادلَ أيضاً مع فريقِ نادي الصناعة بهدفين لهدفين.

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