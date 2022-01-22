2022/01/22 | 18:58 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصرع 3 اطفال حرقا واصابة والدتهم في الصويرة يتبع…
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 3 اطفال حرقا واصابة والدتهم في الصويرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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