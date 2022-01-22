2022/01/22 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الديين بعيداً عن أرض وطنه، رحل عنا في الغربة اللعينة، حتى وإن كانت بلاد الغربة مدينة سياحية ساحرة مثل مدينة فالنسيا الأسبانية، رحل نايف الأزيمع يوم الثلاثاء الماضي ١-;-٨-;- يناير ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;-، الذي كانت غربته الإجبارية ضريبة مؤلمة ما كان يفترض أن يتحمّلها وحده، وذلك جراء ما سبق أن كتب عنه ذات مرة الدكتور أحمد الخطيب من أن نايف “كان يضع ثقته المفرطة بأشخاص عملوا معه، وبآخرين تعامل مع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نايف الذي رحل غريباً - أحمد الديين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نايف الذي رحل غريباً - أحمد الديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).