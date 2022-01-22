تاقاريط (الخبيزة) - عذري مازغ

2022/01/22 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ إلى رس ماء، تلك المراة التي ذكرتني بالطفولة البائسة والجميلة في نفس الوقت"تاقاريط" هي تلك الخبيزة التي تصنعها النساء لأطفالهن بالأطلس المتوسط، حيث تظهر غريزة الأمومة رائعة في تجلياتها ما بعد القطيعة مع حليب الثدي، كن يصنعنها بدافع التحبيب ومرات كثيرة لأن قليلا من عجين الخبز قد شاط فيصنعن به تلك الخبزة الصغيرة، وغالبا ما يضفن إليها قليلا من السكر ليتلذذها الطفل أكثر، كانت لذيذة جدا حتى بدون سكر ......





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