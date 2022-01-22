2022/01/22 | 19:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت الادارات العامة في وزارة الكهرباء، اليوم السبت، اجتماعا لمعالجة انعدام تجهيز الطاقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القيادات المتقدمة والإدارات العامة بوزارة الكهرباء اجتمعت في مقر الوزارة لإمكانية معالجة ما تمر به المنظومة الكهربائية من تداعيات”.وأضافت أنها “تعاني من انحسار الغاز المورد والوطني، مما ادى …

ظهرت المقالة اجتماع عاجل لتدارس وضع المنظومة الكهربائية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع عاجل لتدارس وضع المنظومة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع عاجل لتدارس وضع المنظومة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).