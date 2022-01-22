2022/01/22 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QY19VEVOcbk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسجيل صوتي لوزير الدفاع العراقي: جاهزون لأي سيناريو) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسجيل صوتي لوزير الدفاع العراقي: جاهزون لأي سيناريو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).