فوز عامر صالح رئيسا.. تأسيس نادي شباب الوند في الحسينية شمال كربلاء (صور)

2022/01/22 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضاء الحسينية يزخر بالنشاطات الرياضية المتنوعة.

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