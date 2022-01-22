مناقشات بين الوائلي والكتلة الصدرية لتطوير واقع النجف

2022/01/22 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش محافظ النجف، ماجد الوائلي، اليوم السبت، مع اعضاء الكتلة الصدرية البرلمانية تطوير واقع المحافظة.وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الوائلي استقبل رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية عضو البرلمان حسن العذاري واعضاء الكتلة من البرلمانيين في ديوان المحافظة حيث جرى خلال اللقاء تباحث سبل تطوير واقع المحافظة بمختلف القطاعات وصولا لأبعد […]

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