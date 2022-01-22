قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال قطر تضع مصر في مواجهة السنغال والجزائر أمام الكاميرون

2022/01/22 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلنت نتائج قرعة الدور الأخير من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، التي تم إجرائها على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة في الكاميرون.

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