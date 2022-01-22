قرعة التصفيات الأفريقية لمونديال قطر توقع المنتخبات العربية في مواجهات نارية

2022/01/22 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة الدور الفاصل من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر عن لقاءات نارية بالنسبة للمنتخاب العربية.

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