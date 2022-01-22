مواجهات مثيرة في قرعة الدور الأخير من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال

2022/01/22 | 19:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..سُحبت قبل قليل قرعة الدور الأخير للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.وأسفرت القرعة عن مواجهة الجزائر والكاميرون، و مصر ستواجه السنغال والمغرب تواجه الكونغو الديمقراطية وتونس تواجه مالي وغانا تواجه نيجيريا.وتأهلت 10 منتخبات، من بينها 4 فرق عربية للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالتصفيات، حيث تم توزيعها […]

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