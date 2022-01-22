اجتماع “عاجل” لوزارة الكهرباء لمناقشة تراجع ساعات التجهيز

2022/01/22 | 19:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عقد اجتماع “عاجل” في مقر الوزارة لمناقشة تداعيات تراجع ساعات تجهيز الخدمة في البلاد.وقال اعلام الوزارة في بيان، “يجري الان مساء اليوم السبت، اجتماع عاجل في مقر وزارة الكهرباء للقيادات المتقدمة والادارات العامة، وغرفة عمليات مفتوحة لإمكانية معالجة ما تمر به المنظومة الكهربائية من تداعيات انحسار الغاز المورد […]

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