2022/01/22 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شددت نقابة المحامين العراقين، اليوم السبت، على ضرورة تطهير الأراضي العراقية من أي وجود إرهابي، و تنفيذ الاحكام القضائية للذين صدرت بحقهم عقوبات من قبل القضاء العراقي.وذكرت النقابة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “أفجعنا يوم أمس خبر الإعتداء الإجرامي الدنيء، و الذي تجرأت فيه أيادي الشر الداعشي، على عدد من عناصر […]

ظهرت المقالة بعد مجزرة العظيم..



نقابة المحامين تشدد على تطهير الأراضي العراقية من الارهاب أولاً على ايرث نيوز.

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