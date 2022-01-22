2022/01/22 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنَ مدرب المنتخبِ الوطني، زيليكو بتروفيتش، قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لمباراتي منتخبي إيران ولبنان ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022 .وستغادرُ بعثة المنتخبِ الوطني يوم غدٍ الأحد الى طهران.وتألفت القائمةُ من: فهد طالب، علي ياسين، حسن احمد، علاء عباس، أحمد فرحان، حسن عبد الكريم ، حسين علي ، محمد علي عبود ، […]

ظهرت المقالة بتروفيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إيران ولبنان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتروفيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إيران ولبنان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتروفيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إيران ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).