2022/01/22 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، انطلاق عملية مشتركة جنوب سامراء لملاحقة فلول داعش الإرهابي.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الامنية، نفذت عملية امنية جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف "وجرى خلال العملية تمشيط مناطق تل الذهب السجلة منطقة سعود و أطراف السعلوة".

وتابع "وتأتي هذه العمليات استمرارا لدعم الجهد الأمني والاستخباراتي حفاظا على أرواح الاهالي وأمن المناطق".

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