2022/01/22 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب عن محافظة البصرة، علي المشكور، اليوم السبت، الشركة العامة لموانئ العراق بنسخة من عقد مشروع ميناء الفاو الكبير.واضاف بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، انه “لاغراض رقابية وتدقيقية يرجى تزويدنا بنسخة من عقد ميناء مشروع الفاو الكبير وجدول كمياته وجدول تقدم العمل الخاص بالمشروع”.

ظهرت المقالة بالوثيقة ..



نائب عن البصرة يطالب بنسخة من عقد مشروع ميناء الفاو الكبير أولاً على ايرث نيوز.

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