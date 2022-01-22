2022/01/22 | 19:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..رفض النائب محمد الشمري، السبت، وجود القوات الأمريكية داخل العراق بجميع الأسماء والعناوين سواء كانوا مدربين أو استشاريين لافتاً إلى أن “أمريكا غير مرحب بها في البلاد”.وقال الشمري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “القوات الأمريكية لم تؤدي مهامها بشكل يخدم البلد ويحفظ هيبة العراق، وإنما كانت سبباً في دمار العراق ونشر الإرهاب “مشيراً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: أمريكا ذراع الكيان الصهيوني في العراق ونرفض وجودها بجميع المسميات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: أمريكا ذراع الكيان الصهيوني في العراق ونرفض وجودها بجميع المسميات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).