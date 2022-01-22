المياحي يجتمع مع نواب واسط ويؤكد: نتوحد من اجل المحافظة

2022/01/22 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم السبت، مع اعضاء مجلس النواب عن المحافظة العمل لمرحلة جديدة للارتقاء بالمحافظة.وقال المياحي في بيان، تلقته “ايرث نيوز”: “اجتمعنا مع نواب محافظة واسط، لبحث بداية عمل لمرحلة جديدة مهمة، نتوحد فيها جميعاً من اجل واسط”.ا ع

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