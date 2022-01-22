الممثل الأميركي الشهير شوارزنيغر يتعرض لحادث سير

2022/01/22 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الممثل الأميركي الشهير، أرنولد شوارزنيغر، مساء الجمعة، واحدا من بين عدة أشخاص، تسببوا في حادث تصادم عدة سيارات في لوس أنجلوس.

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