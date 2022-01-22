النفط العراقية: محطة نفطية بطاقة 100 الف برميل جنوبي العراق

2022/01/22 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت وزارة النفط العراقية ،اليوم السبت، حجر الاساس لمحطة معالجة للنفط بالرقعة الاستكشافية 9 جنوبي البلاد بطاقة 100 الف برميل.

وقال رئيس شركة النفط الوطنية التابعة للوزارة، احسان عبد الجبار، في بيان ، إن “الشركة والوزارة حريصتان على تنفيذ خططهما في تنفيذ مشاريع تطوير الرقع الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الانتاج من النفط الخام”.

وأضاف عبد الجبار وفق البيان، أن “مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشاريع المهمة لإنتاج النفط الخفيف، وهو احد الحقول الحدودية، وتستهدف النفط الوطنية من هذا المشروع انتاج يصل إلى 100 الف برميل من النفط الخام، بالإضافة الى انتاج كميات من الغاز بطاقة 135 مقمق في مرحلة مستقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية”.

وتابع أنه “رغم التحديات فأن وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تخططان لزيادة الانتاج خلال الأعوام القادمة، ما يؤدي الى زيادة الايرادات المالية للخزينة الاتحادية وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب”.

واشار الى “اهمية تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمصادر البديلة للطاقة الاحفورية التي تقلل من استخدام الوقود الاحفوري وبالتالي يقلل من النفقات”، مشيراً الى ان “العالم متجه نحو الطاقة النظيفة بلا تراجع”.

من جانبه أشار مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة الى اهمية تطوير هذا الحقل لكونه احد الحقول الحدودية وايضا لاننا نستهدف ولاول مرة تطوير مكمن معقد”، مشيرا الى ان “عمليات تطوير الحقل بدأت في عام 2014 مع شركة كويت اينرجي ولاحقا مع شركة UEG الصينية وتم حفر اول بئر استكشافية وكانت النتائج مشجعة”.

واكد ان “النفط المنتج من الرقعة الاستكشافية 9 يصنف من أفضل أنواع النفوط عالميا”، مضيفا “لدينا خطط مستقبلية واعدة لتطوير مكامن الحقل، مشيدا بجهود العاملين في الشركة و القوات الامنية ودورها في تحقيق هذا الانجاز”.

ووقعت وزارة النفط في 27 كانون الثاني 2013 عقد الخدمة لتطوير الرقعة الاستكشافية التاسعة بصيغتها النهائية مع ائتلاف شركتي كويت انرجي الكويتية ودراغون الاماراتية الذي فاز بهذه الرقعة ضمن جولة التراخيص الرابعة الخاصة بالرقع الاستكشافية وبأجر ربحي قدره 6,24 دولار للبرميل النفط المكافئ .

وتوقعت وزارة النفط العراقية ان تكون الرقعة التاسعة التي تقع في محافظة البصرة بمساحة 900كم إن تكون ذات احتمالات هايدروكاربونية (نفطية).

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