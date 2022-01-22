2022/01/22 | 19:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: es51F8hnQoI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميزان مع احمد العبادي | قانون اقامة الاجانب رقم 67 لسنة 2017) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الميزان مع احمد العبادي | قانون اقامة الاجانب رقم 67 لسنة 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).