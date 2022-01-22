2022/01/22 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفرت قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال “قطر 2022″، التي سُحبت اليوم السبت بمدينة دوالا الكاميرونية، عن 5 مواجهات نارية من أجل حجز 5 مقاعد للقارة السمراء بكأس العالم في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وجاءت القرعة متوازنة لمنتخب المغرب الذي سيُواجه الكونغو الديمقراطية، فيما جاءت نارية لمصر، التي ستُواجه السنغال، وكذلك لمنتخب الجزائر الذي اصطدم بالكاميرون، فيما تواجه تونس، منتخب مالي.

وجاءت المواجهة الخامسة أفريقية خالصة، في ديربي غرب أفريقيا بين نيجيريا، وغانا.

وتُجرى المباريات بين 23 إلى 29 مارس/أذار المقبل، على أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب كل من مصر، وغانا، والكونغو الديمقراطية، ومالي، والكاميرون، فيما تقام مباريات الإياب على ملاعب السنغال، ونيجيريا، والمغرب، وتونس، والجزائر.

نتيجة القرعة

السنغالvs مصرالجزائرvs الكاميروننيجيرياvs غاناالمغربvs الكونغو الديمقراطيةتونسvsمالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفيات المونديال.. مواجهات نارية للمنتخبات العربية في إفريقيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصفيات المونديال.. مواجهات نارية للمنتخبات العربية في إفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).