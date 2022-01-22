إخماد حريق اندلع داخل محال لبيع المواد الإنشائية في كركوك

2022/01/22 | 19:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إخماد حادث حريق اندلع داخل محال لبيع المواد الإنشائية في محافظة كركوك.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أخمدت مفارزنا حادث حريق اندلع بمحلات لبيع المواد الإنشائية تحتوي على كميات كبيرة من مادة البنزين والثنر والاصباغ واسطوانات الغاز ومحل لتصليح العجلات بداخلة عجلة …

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