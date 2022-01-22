وفد رفيع من طالبان يشارك في محادثات مع ممثلي المجتمع الدولي بالنرويج

2022/01/22 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجه وفد رفيع من حركة “طالبان”، التي تسيطر على السلطة في أفغانستان، برئاسة وزير الخارجية التابع لها، أمير خان متقي، إلى النرويج لإجراء محادثات مع دول غربية وأطراف أفغانية أخرى.ونقلت وسائل اعلام تابعتها “ايرث نيوز”، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة “طالبان”، عبد القهار بلخي، إن “وفدا رفيعا للإمارة الإسلامية في […]

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