وثيقة سرية: ترامب طلب من وزير الدفاع مصادرة الآت التصويت عقب خسارته

2022/01/22 | 19:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشفت وثيقة جديدة نشرتها صحيفة البولتيكو الامريكية ، السبت، وهي من بين الوثائق المقدمة إلى لجنة ” 6 كانون الثاني” ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اصدرا امرا تنفيذيا لوزير الدفاع بمصادرة آلات التصويت في الولايات المتأرجحة في اعقاب خسارته.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وفي الايام المتوترة […]

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