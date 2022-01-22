تبعات حادثة العظيم وجدل رئاستي الجمهورية والوزراء في نشرة السومرية

2022/01/22 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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= على خلفية حادثة العظيم..



دعوات لملاحقة الارهابيين في المناطق الرخوة..



وتوجيه حكومي بإعادة تقييم الأجهزة الأمنية.

= بعد أحداث سجن الحسكة..



مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية..



واوامر عليا بتشديد الإجراءات حول السجون.= استمرار الجدل على رئاستي الجمهورية والوزراء،، وقوى الاطار تتحرك لتغيير المفوضية وقانون الانتخابات.

= وزير العدل اللبناني يحضر احتفالية يوم القضاء العراقي في بغداد..



ويبحث تبادل الخبرات القضائية بين البلدين.

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