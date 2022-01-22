عودة أمير العماري.. قائمة المنتخب الوطني خلال مباراتي إيران ولبنان

2022/01/22 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مدرب المنتخبِ الوطني، زيليكو بتروفيتش، السبت، قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لمباراتي منتخبي إيران ولبنان ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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وبحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 كانون الثاني 2022)، فأنه "ستغادرُ بعثة المنتخبِ الوطني يوم غدٍ الأحد الى طهران.

وتألفت القائمةُ من: "فهد طالب، علي ياسين، حسن احمد، علاء عباس، أحمد فرحان، حسن عبد الكريم، حسين علي، محمد علي عبود، ياسر قاسم، حسن رائد، شيركو كريم، مناف يونس، مصطفى ناظم، احمد إبراهيم، سعد عبد الأمير، حسين جبار، بشار رسن، أمجد عطوان، علي فائز، مهند جعاز، أمير العماري، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان اقبال، أيمن حسين، علماً أن الاخير لا يزال موضوع مشاركته ضد لبنان معلقاً، لكنه سيكون ضمن قائمةِ الوفد لمباراة إيران".

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