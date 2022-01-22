التخطيط تتحدث عن معايير إحالة المشاريع إلى شركات القطاع الخاص

2022/01/22 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن إدراج المشاريع في الموازنة العامة يخضع لعدة معايير، فيما حددت الشروط لقبول شركات القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية، إن “المشاريع قبل إدراجها في الموازنة العامة تخضع لعدة معايير وفي مقدمتها أن يكون لكل مشروع دراسة جدوى التي توضح …

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