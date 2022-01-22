2022/01/22 | 20:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية أنكو فيلدغوزن، اليوم السبت للتعبير لها عن استياء كييف العميق من موقف الحكومة الألمانية الرافض لإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.يتبع..

ظهرت المقالة بعد أن رفضت امدادها بالسلاح..



أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية في كييف أولاً على ايرث نيوز.

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