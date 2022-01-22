لنشرهما معلومات مضللة بشأن الهجرة..فيسبوك يزيل صفحتين لنائب وصحفي كردي

2022/01/22 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..ازالت شركة ميتا التي تسيطر على عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحتين كرديتين شهيرتين اتهمتا بنشر معلومات مضللة ساعدت في إقناع الآلاف من الأكراد بالتجمع على طول حدود بيلاروسيا وبولندا أواخر العام الماضي.ونقل موقع فويس اوف امريكا في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “الصفحة الاولى كان حسابا لنائب كردي لديه 143 […]

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