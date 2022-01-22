القبض على مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في بابل

2022/01/22 | 20:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت قيادة الشرطة في محافظة بابل، اليوم السبت، إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال، شمال محافظة بابل أحدهما مطلوب وفق المادة 4 إرهاب.وأوضحت قيادة الشرطة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تم القاء القبض على اثنين من المطلوبين للجهات التحقيقية في إجراءات منفصلة ضمن …

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