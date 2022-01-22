الزوراء يعاود تدريباته بغياب الدوليين والمحترفين

2022/01/22 | 20:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عاود فريق الزوراء بكرة القدم، تدريباته اليومية بغياب اللاعبين الدوليين والمحترفين.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق الزوراء عاود تدريباته تحضيراً لمواجهة الديوانية المؤجلة من الجولة الثانية من المرحلة الاولى للدوري الممتاز”.واوضح ان “الفريق أجرى تدريباته بغياب لاعبي المنتخب الوطني والاولمبي واللاعبين المحترفين، حيث التحق […]

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