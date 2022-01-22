قصف مدفعي عنيف من الحشد الشعبي والجيش يستهدف مواقع في ديالى

2022/01/22 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، السبت، بقصف مواقع داعش الارهابي في ميتة صلاح الدين.وقال العزاوي لـ /المعلومة/،ان “مدفعية الحشد الشعبي والجيش العراقي تقصف حاليا مواقع داعشية بعنف في اطراف منطقة الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة”.واضاف، ان “القصف ياتي بعد رصد تجمعات لهم من […]

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