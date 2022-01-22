وزير خارجية الكويت يصل بيروت في أول زيارة لمسؤول خليجي منذ الأزمة مع لبنان

2022/01/22 | 20:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى بيروت، في أول زيارة لمسؤول خليجي إلى لبنان، بعد أزمة دبلوماسية سحبت بموجبها دول خليجية سفرائها، بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

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