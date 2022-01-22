قيادي بالاطار: العراق اول المستهدفين من مخططات اميركا لمهاجمة السجون السورية

2022/01/22 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، السبت، ان اجندة امريكية تقف وراء مهاجمة سجون سورية حيث يعد العراق اول المستهدفين من وراء هذا الفعل.وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مهاجمة سجون تضم الالاف من ارهابيي داعش المجرم في بعض مناطق سورية تمثل اجندة أمريكية هدفها اطلاق سراح التطرف مرة اخرى […]

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