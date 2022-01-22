ماالذي بين ايران والسعودية؟

2022/01/22 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

علاقة الخليج قاطبة مع ايران ايام

الشاه كانت علاقة العبيد مع الملك بل

بعضهم يجلس على الارض امام الشاه ، واخر

يقدم جزره على طبق من ذهب الى الشاه مع

تقبيل اليد للتوسل بالقبول، ولا ي

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