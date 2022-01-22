العتبة الحسينية تختتم فعاليات المؤتمر القرآني الدولي لتطوير اللوائح التحكيمية وتوحيدها

2022/01/22 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت دار القرآن الكريم في العتبة

الحسينية المقدسة فعاليات المؤتمر

القرآني الدولي لتطوير اللوائح

التحكيمية وتوحيدها والذي استمر لمدة

أربعة أيام بحضور ممثلي 16 دولة من مختلف

البلدان الاسلامية.





وقال

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