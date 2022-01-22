شاهد بالفيديو.. الحدود العراقية السورية.. تحركات عسكرية وامنية لتامين الحدود من الجانب العراقي

2022/01/22 | 20:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7_HxGGv8tqQ

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