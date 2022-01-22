خلدون إبراهيم يضع حداً لمسيرته الكروية بعد 20 عاماً من اللعب

2022/01/22 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قرر لاعب نادي أمانة بغداد خلدون إبراهيم، اعتزال اللعب بشكل نهائي.وذكر نادي أمانة بغداد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “اللاعب الدولي خلدون إبراهيم اعلن اعتزاله اللعب نهائياً، وقررَ إنهاءَ مسيرته الحافلةِ بالبطولاتِ والإنجازات مع الأنديةِ والمنتخبات الوطنيّة والتي استمرت قرابةَ العشرين سنة”.واوضح أن “اللاعب ابدى موافقته على الانضمامِ إلى الجهاز […]

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