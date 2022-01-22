تحالف الفتح يكشف سبباً غريباً يخص تأجيل البت بشرعية جلسة البرلمان الأولى

2022/01/22 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

عدّ تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، ان تأجيل المحكمة الاتحادية العليا حسم دعوى الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، بانه لا يخلو من الجنبة السياسية.

وقال القيادي في التحالف، أحمد الكناني، لـ(بغداد اليوم)، ان "الجنبة السياسية هي الغالبة لإعطاء وقت أطول لكي تتوافق الكتل السياسية فيما بينها، وهذا هو سبب تأجيل المحكمة الاتحادية العليا لجلسة حسم دعوى الجلسة الأولى للبرلمان العراقي".

وبين، ان "هناك توقيتات يجب احترامها، والمحكمة الاتحادية يجب أن تكون اكثر حرصاً على هذه التوقيتات".

وتوقع "الدخول في إشكالية تدخل البلد في أزمة"، مشددا على ضرورة "حسم الدعوى بشكل سريع وفق الإجراءات القانونية".

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