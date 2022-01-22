2022/01/22 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن معلومات جديدة عن هوية منفذي مجزرة الجيش في حاوي العظيم بديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "وفق المعلومات الاستخبارية بان اغلب من نفذوا الهجوم على مقر سرية للجيش في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى يوم امس جاؤوا من سوريا واختبئوا في مضافات ضمن قاطع المطيبيجة شرق صلاح الدين والتي تشكل منذ اشهر طويلة وكر كبير لفلول التنظيم الهاربة من داخل وخارج البلاد".

واضاف الحسيني، أن "العملية الارهابية خطط لها في اوكار المطيبيجة وانطلقت منها الخلايا لتنفيذها"، مؤكدا بان "استخبارات الحشد الشعبي سيكون لها صولة للثأر من فلول داعش الارهابي".

واشار الى ان "الحشد الشعبي يطمئن اهالي ديالى حول الوضع الامني وان عودة الارهاب من جديد للسيطرة على اي منطقة اضغاث احلام في ظل وجود قوات نخبة تابعة للحشد مهيأة حاليا لضرب اي اهداف لخلايا الارهاب والتدخل الفوري لحسم اي تهديد يمس امن ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد ديالى يفصح عن هوية منفذي مجزرة العظيم: لنا صولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشد ديالى يفصح عن هوية منفذي مجزرة العظيم: لنا صولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).