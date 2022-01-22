تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في محافظتين

2022/01/22 | 20:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت محافظتا المثنى والديوانية، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.وقال محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “يعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ليوم غد الأحد الموافق 23/1/2022”.وبين أن “ذلك بسبب إنخفاض درجات الحرارة”.وتبعتها محافظة الديوانية، إذ اعلنت …

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